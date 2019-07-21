В Казани изобрели способ наказания для тех, кто разбрасывает мусор
Жительницы столицы Татарстана опубликовала фотографию того, как в их дачном поселке решили бороться с теми, кто разбрасывает мусор. На бетонном столбе при взъезде в поселок вниз головой висит человеческая фигура. "Нарушителя" полностью запаковали в черный пакет, привязали "вниз головой", обозначив белой тряпкой кляп, якобы засунутый в рот, и в районе живота разместили табличка: "Он бросал мусор".
Фотография набирает и количество просмотров, и количество комментариев. Почти все они - положительные и с чувством юмора:
"Представляете, если все думают, что это прикол, а там реально труп упакован"
"Ай, молодцы! Креативно!"
"Зато доходчиво"
ИСТОЧНИК KP.RU
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