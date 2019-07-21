2019-07-21T14:08:32+03:00
Общество

В Казани изобрели способ наказания для тех, кто разбрасывает мусор

Фотография набирает комментарии
Лика ИСАЕВА
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Вот так наказывают тех, кто разбрасывает мусорВот так наказывают тех, кто разбрасывает мусорФото: соцсети
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Жительницы столицы Татарстана опубликовала фотографию того, как в их дачном поселке решили бороться с теми, кто разбрасывает мусор. На бетонном столбе при взъезде в поселок вниз головой висит человеческая фигура. "Нарушителя" полностью запаковали в черный пакет, привязали "вниз головой", обозначив белой тряпкой кляп, якобы засунутый в рот, и в районе живота разместили табличка: "Он бросал мусор".

Фотография набирает и количество просмотров, и количество комментариев. Почти все они - положительные и с чувством юмора:

"Представляете, если все думают, что это прикол, а там реально труп упакован"

"Ай, молодцы! Креативно!"

"Зато доходчиво"

ИСТОЧНИК KP.RU

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