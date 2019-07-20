В Казани пройдёт Всероссийская Спартакиада инвалидов

СЕГОДНЯ 20:36 2019-07-20T20:36:50+03:00

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Казань выбрана столицей IV Всероссийской летней Спартакиады инвалидов в 2023 году. Об этом говорится на сайте министерства спорта Татарстана.

Торжественная передача символического флага соревнований прошла на церемонии закрытия III Спартакиады в Йошкар-Оле. До этого Совет по развитию адаптивной физической культуры и спорта одобрил заявку столицы Татарстана о проведении спортивных состязаний.

– В республике созданы все условия для проведения этих состязаний на самом высоком уровне. Уверен, что в самом спортивном регионе страны, в спортивной столице – городе Казани эти соревнования пройдут отлично, – отметил замминистра спорта Татарстана Айрат Ахмеров, возглавлявший делегацию республики в столице Марий Эл.

с 12 по 20 июля в Йошкар-Оле прошли финальные соревнования III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. В соревнованиях, которые прошли в 5 дисциплинах, приняли участие более 2 000 человек из 65 регионов России. В общем зачете среди всех участников Спартакиады татарстанцы заняли 22 место.

Соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья примут спортивные объекты Казани в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU