В Йошкар-Оле на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-20T17:39:02+03:00

Возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении

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Ночью с 19 на 20 июля в многоквартирном доме на улице Пролетарской в Йошкар-Оле произошел пожар. Спасателей вызвали жильцы дома, почувствовашие запах дыма.

К месту вызова направили 3 пожарных отделения и 11 человек личного состава. Пожар находился в квартире на 2 этаже, горели постельные принадлежности.

– В результате пожара погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU