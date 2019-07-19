2019-07-19T17:30:21+03:00
Общество

В Казанском хосписе Общественный совет проекта «Единой России» «Здоровое будущее» обсудил проблемы помощи безнадежным больным

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В пятницу, 19 июля, в Казанском хосписе члены Общественного совета Татарстанской «Единой России» собрались, чтобы обсудить реализацию партийного проекта «Здоровое будущее». Главным вопросом повестки стало развитие паллиативной помощи – системы поддержки длительно болеющих и безнадежно больных пациентов. Она позволяет облегчить страдания пациентов, а также помочь их близким и родным, которые ведут уход за больными.

В Татарстане, по данным республиканского Минздрава, насчитывается около 6000 пациентов, которые нуждаются в паллиативной медицинской помощи. Речь идет о безнадежно больных пациентах, которым необходим постоянный уход. Вся нагрузка по поддержке таких больных чаще всего ложится на близких: люди вынуждены оставлять работу, чтобы всегда находиться рядом с родным человеком, несут значительные затраты на покупку лекарств и расходных материалов для медаппаратуры, оплату услуг сиделок. Порой это наносит непоправимый ущерб благополучию семей и ставит людей перед сложным моральным выбором.

В пятницу, 19 июля, в Казанском хосписе на ул. Академика Королева, 67 Общественный совет Татарстанской «Единой России» собрался, чтобы обсудить, как в республике развивается система паллиативной помощи. Куратор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» – главврач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев – отметил, что в последние годы в республике удалось сделать многое – в частности, в 2018 году были созданы отделения паллиативной помощи в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, а также на базе РКБ МЗ РТ и ГКБ №7 в Казани.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РТ – заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Ильсур Шаймарданов сообщил, что в республике уже несколько лет работает круглосуточная «горячая линия» для тяжелобольных пациентов: в 2018 году на нее поступило 14,2 тысячи звонков – в том числе 1061 обращение по проведению противоболевой терапии.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Однако, как показала сегодняшняя дискуссия, система паллиативной помощи не совершенна. Председатель Татарстанского фонда помощи детям больным лейкемией Владимир Вавилов поделился данными:

«В стационарах республики сейчас насчитывается менее 400 паллиативных коек, потому что при создании системы был сделан упор на оказание помощи на дому. Конечно, такой подход на первый взгляд кажется правильным: больной находится с родными, родные – с больным, государство освобождено от необходимости содержать дорогостоящую койку в лечебном учреждении. Однако практика других регионов, где также пошли по этому пути, уже показывает, что дистанционный подход сопряжен с многими трудностями и рисками. Это и волокита при получении обезболивающих препаратов, и необходимость постоянного присутствия при больном, и многое другое. Мы должны дать семьям и самим больным выбор, где находиться – дома или все-таки в стационаре. А для этого необходимо увеличить число стационарных паллиативных коек»

Депутат Госдумы РФ Борис Менделевич уверен, что новый импульс развитию паллиативной медицины должны придать поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», принятые в начале марта. Они в значительной степени расширяют меры поддержки пациентов и их семей – в том числе в части психологической помощи.

– Знаете, по-моему, только в русском языке есть выражение «отмучался». И это плохо. Мы в силах сделать так, чтобы человек, даже будучи безнадежно болен, страдал как можно меньше, – прокомментировал Менделевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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