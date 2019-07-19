"Какое свинство!": в казанском парке Победы боевую машину пехоты используют в качестве урны
В казанском парке Победы боевую машину пехоты используют в качестве урны. Доказательство этому появилось в соцсетях. Там было опубликовано видео, на котором наглядно видно во что превратилась машина.
- Какой прекрасный парк! Как здесь красиво! - начинает автор видео, а после наводит объектив на одну из машин-экспонатов - Вот одна из моделей. И внутри, какое свинство!
В казанском парке Победы боевую машину пехоты используют в качестве урны.соцсети
На кадрах видно, что внутри одного из открытых люков машины полно мусора: бумаги, пластиковых бутылок, различных упаковок от чипсов и шоколада, целлофана. И это при том, что в парке достаточно настоящих урн.
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ИСТОЧНИК KP.RU