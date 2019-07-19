В Казани бетономешалка сбила подростка, который переходил дорогу по "зебре"

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-19T11:50:28+03:00

ДТП произошло на перекрестке улиц Тихорецкая и Крутовская

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В пятницу, 19 июля, на перекрестке улиц Тихорецкая и Крутовская бетономешалка совершила наезд на 15-летнего подростка. Авария произошла в 9.50.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по "зебре", когда его сбил "КАМАЗ", за рулем которого находился 30-летний мужчина.

- Подросток был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, - сообщили "Комосомолке" в ГИБДД Казани

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ИСТОЧНИК KP.RU