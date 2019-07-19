В Казани на перекрестке Восстания-Ибрагимова асфальт обвалился прямо на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-19T11:15:13+03:00

Горожане опасаются, что такое может произойти и в других местах

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В Казани на пересечении улиц Восстания и Ибрагимова провалился асфальт. Об этом в социальных сетях сообщил один из очевидцев инцидента.

- На моих глазах на перекрестке произошел обвал асфальта прямо на пешеходном переходе. Дыра огроменная! К счастью, никто по чистой случайности не пострадал, - пишет казанец, прилагая фотографии ямы.

В комментариях под постом интернет-пользователь Паша Салмин замечает, что подобное совсем скоро может произойти и на перекрестке улиц Восстания и Октябрьская.

- Вот-вот провалится яма там, - пишет мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU