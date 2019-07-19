В Казани на перекрестке Восстания-Ибрагимова асфальт обвалился прямо на пешеходном переходе
В Казани на пересечении улиц Восстания и Ибрагимова провалился асфальт. Об этом в социальных сетях сообщил один из очевидцев инцидента.
- На моих глазах на перекрестке произошел обвал асфальта прямо на пешеходном переходе. Дыра огроменная! К счастью, никто по чистой случайности не пострадал, - пишет казанец, прилагая фотографии ямы.
В комментариях под постом интернет-пользователь Паша Салмин замечает, что подобное совсем скоро может произойти и на перекрестке улиц Восстания и Октябрьская.
- Вот-вот провалится яма там, - пишет мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU