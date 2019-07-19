2019-07-19T15:00:24+03:00
Общество

"Королева" казанского метрополитена станцевала перед поездом

Видео зажигательного выступления попало в соцсети [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Многие казанцы уже не раз видели зажигательные танцы, которые исполняет в общественных местах молодая жительница столицы Татарстана. Девушка рубенсовских форм буквально отрывается во время выполнения пластичных па, и не смущается перед прохожими. Видеоролики ее выступлений часто появляются в соцсетях.

Очередной ролик появился на днях. На этот раз незнакомка в футболке с надписью "QUEEN" - "Королева", танцевала перед прибывшим поездом на одной из станций казанского метро. Выходящие пассажиры проявили выдержку - удивляться столь жаркому "приему" они не стали, но и восторженных аплодисментов "королеве" не подарили.

"Королева" казанского метрополитена станцевала перед поездом.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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