2019-07-19T14:07:23+03:00
Общество

Казанский цирк заплатит более 4,3 миллиона рублей за прокат четырех номеров немецкого шоу

В них примет участие 6 верблюдов, 3 лошади и 3 слона
Алина ГАБДУЛИНА
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Часть денег будет потрачена на питание животныхЧасть денег будет потрачена на питание животныхФото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что Казанский цирк использует в одной из своих программ четыре номера немецкого шоу. За это они заплатят цирку из Германии более 4,3 миллиона рублей. Источником финансирования станут внебюджетные средства. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Речь идет о программе «Шоу гигантов», которое будет идти в Казани с 26 июля по 25 августа. В нем примут участие 6 верблюдов, 3 лошади и 3 слона под руководством артистов из Германии и Ирландии.

Согласно техническому заданию, часть денег будет потрачена на питание животных. Так, в сутки одна лошадь должна съедать 30 килограмм сена, 2 килограмма моркови, 1 килограмм свеклы, 3 килограмма мюслей, соль, сахар и хлеб. Один верблюд – 35 килограмм сена, 6 килограмм моркови, 2 килограмма свеклы, 1 килограмм капусты, 2 килограмма мюслей, 3 килограмма сухих веников, соль, сахар и хлеб. Один слон - 100 килограмм сена, 30 килограмм моркови, 20 килограмм свеклы и яблок, 25 килограмм картофеля, 5 килограмм бананов, 10 килограмм мюслей, соль, сахар и хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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