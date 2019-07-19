Казанцы жалуются на гигантских тараканов в доме

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-19T12:14:26+03:00

Об этом один из жителей улицы Декабристов

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Кадры вызывающие у многих брезгливое чувство, размещены на сервисе Яндекс.Район. Автор сообщения снял гигантского таракана у дома №127 по улице Декабристов в Московском районе столицы Татарстана.

- Большие черные тараканы заполоняют дома. в 127 доме со стороны декабристов вечером можно заметить ползающих внизу по краю дома. Вы их травили или нет? Откуда их столько в нашем районе?? - пунктуация и орфография сохранены.

В комментариях тут же появились советы, что необходимо сделать: вызвать санэпидемстанцию или поймать, засушить и употребить как закуску к пиву.

Местные жители, знакомые с ситуацией, отмечают, что в доме располагаются несколько магазинов и пекарня. Мешают ли им тараканы, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU