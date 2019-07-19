В Казани разыскали 10-летнего мальчика, который нуждается в медпомощи
Благополучно закончились поиски 10-летнего казанца Вадима Клевина. Мальчик пропал в среду, 17 июля, когда днем вышел из дома на прогулку. Родители были обеспокоены исчезновением сына - Вадим нуждается в медицинской помощи.
На розыск ребенка ориентировали полицейских и волонтеров. Распространили листовки, где были опубликованы его фотография и описание: Вадим ростом 134 сантиметра имеет плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на мальчике была серая футболка с рисунком, светло-зеленые шорты и темно-синие резиновые шлепанцы.
Сегодня, 19 июля, появилась информация, что мальчик найден. Подробности не оглашаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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