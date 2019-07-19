Во время пожара в Димитровграде погиб ребенок

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-19T09:31:38+03:00

Огонь вспыхнул, когда дети были одни Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в частном доме на улице Серебрякова в Димитровграде начался днем 18 июля. На момент возгорания в доме где проживает семья, состоящая на профилактическом учете как неблагополучная, находились двое детей. Младший мальчик побежал звать на помощь взрослых, а старший, 13-летний подросток, попытался самостоятельно справиться с огнем, но не смог.

По предварительным данным, мальчик отравился угарным газом.

Выяснилось, что горел сарай на общей площади более 60 квадратных метров, сообщили в МЧС Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU