До 31 июля в Казани ограничили движение машин по Мамадышскому тракту

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-18T18:49:26+03:00

Это связано с ремонтом дороги

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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 31 июля ограничено движение машин по Мамадышскому тракту.

Речь идет о запрете проезда на участке от улицы Интернациональная до выезда из Казани (на границе с Пестречинским районом).

Называемой причиной введения там ограничения на движения транспорта является ремонт дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU