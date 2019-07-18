До 31 июля в Казани ограничили движение машин по Мамадышскому тракту
Это связано с ремонтом дороги
Фото: pixabay.com
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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 31 июля ограничено движение машин по Мамадышскому тракту.
Речь идет о запрете проезда на участке от улицы Интернациональная до выезда из Казани (на границе с Пестречинским районом).
Называемой причиной введения там ограничения на движения транспорта является ремонт дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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