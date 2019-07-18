Группа «Единой России» по контролю нацпроектов провела рейд на стройплощадках детсадов в Пестречинском и Лаишевском районах

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-18T18:22:50+03:00

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В четверг, 18 июля, рабочая группа «Единой России» по контролю за реализацией национальных проектов в Татарстане провела рейд по стройплощадкам детских садов в Пестречинском и Лаишевском районах. Участники рейда отметили, что строительство идет хорошими темпами, и попросили активнее привлекать жителей к контролю.

В рамках нацпроекта «Демография» в республике в 2019 году будут введены в строй 29 детских садов на шесть тысяч воспитанников. Половина мест в новых дошкольных учреждениях будет отведена под ясельные группы – для детей от 1,5 до 3 лет. Эксперты группы контроля за реализацией нацпроектов в четверг в ходе рейда оценили, как идет строительство детских садов в ЖК «Светлый» в селе Куюки Пестречинского района и в селе Усады Лаишевского района.

– Мы видим, что работы идут хорошими темпами – с опережением графика, – отметила руководитель группы контроля, зампред Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова. – По документам детский сад на 220 мест в селе Куюки должен быть введен в ноябре, но уже понятно, что строители управятся раньше – к началу учебного года. И это правильно: детям так комфорнее.

Татьяна Ларионова отметила, что на информационном стенде с данными о строительстве, который размещен на ограждении стройплощадки недостаточно крупно выделена информация, что стройка идет в рамках нацпроекта «Демография»: это указано одной строчкой в самом конце.

Фото: Из материалов пресс-службы

– Мы должны дать людям возможность ознакомиться с ходом строительства, высказать свое мнение, – отметила еще один участник рейда, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова. – И сделать это никогда не поздно. Так, в Елабуге родительская общественность после визита на спортплощадку подняла вопрос о создании в детском саду кабинетов для занятий языками. А в Казани мамы объединились с заведущими новых детсадов, чтобы вместе выбрать удобную и качественную мебель в группы.

Татьяна Ларионова подсказала, что для того, чтобы привлечь жителей к контролю за строительством можно, к примеру, объявить конкурс на выбор названия детсада. Так поступили в селе Усады Лаишевского района, где родители проявили креативность и выбрали оригинальное название «Айтишка» – детсад сделает уклон в развитии IT-обучения, а также в преподавании основ экологии и безопасного поведения на дорогах. Детсад в ЖК «Светлый» в селе Куюки пока названия не получил, так что идея может оказаться полезной.

Фото: Из материалов пресс-службы

СПРАВКА

Национальные проекты стартовали в 2019 году. На реализацию нацпроектов по 12 направлений в Татарстане в 2019-2021 годах выделено из бюджета 44,6 млрд рублей. Это позволит построить и модернизировать 690 объектов, среди которых школы, детские сады, культурные и спортивные объекты, дороги, коммуникации, очистные сооружения. В феврале 2019 года решением фракции «Единая Россия» Госсовета РТ была создана рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов в Татарстане. Группа на регулярной основе проводит общественные слушания по каждому из нацпроектов, а также проводит контрольные рейды на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU