В Москве перед матчем «Динамо»-«Рубин» выступят Лев Лещенко и Pharaoh

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-18T18:37:26+03:00

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В воскресенье, 21 июля, в Москве «Динамо» примет казанский «Рубин». Начнется встреча в 19:00, а перед ней зрителей будут развлекать.

Так, в 17:15 начнётся концерт музыкальной группы, состоящей из болельщиков московского «Динамо».

А в 18:30 в чаше стадиона начнется концертная программа, где выступят Лев Лещенко и Pharaoh. После этого объявят имена легендарных тренеров бело-голубых, в чью честь назовут трибуны стадиона «Динамо», сообщили в пресс-службе клуба.

Также стало известно, что встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из подмосковного Дмитрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU