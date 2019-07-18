В Казани начались поиски 10-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-18T18:04:35+03:00

Вадим Клевин вышел из дома 17 июля, но обратно не вернулся

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В Казани начались активные поиски 10-летнего Вадима Клевина. Школьник ушел из дома в среду, 17 июля, но обратно не вернулся до сих пор. Волонтеры отмечают, что ребенок нуждается в медицинской помощи.

Вадим ростом 134 сантиметра имеет плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на мальчике была серая футболка с рисунком, светло-зеленые шорты и темно-синие резиновые шлепанцы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении школьника, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU