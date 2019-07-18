В Казани начались поиски 10-летнего мальчика, который нуждается в медицинской помощи
Вадим Клевин вышел из дома 17 июля, но обратно не вернулся
Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
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В Казани начались активные поиски 10-летнего Вадима Клевина. Школьник ушел из дома в среду, 17 июля, но обратно не вернулся до сих пор. Волонтеры отмечают, что ребенок нуждается в медицинской помощи.
Вадим ростом 134 сантиметра имеет плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на мальчике была серая футболка с рисунком, светло-зеленые шорты и темно-синие резиновые шлепанцы.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении школьника, просят сообщить об этом по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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