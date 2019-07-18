2019-07-18T19:13:20+03:00
Экономика

Для Чувашии подготовлен план ее ускоренного социально-экономического развития

В ближайшем будущем он будет рассмотрен на заседании Правительства России
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
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Власти Чувашии подготовили комплексный план ускоренного социально-экономического развития республики. Он был обсужден в среду, 17 июля, на совещании под председательством главы региона Михаила Игнатьева.

План, рассчитанный до 2024 года, включает в себя мероприятия и предложения по 40 объектам капитального строительства, а также по 14 укрупненным направлениям строительства, реконструкции социального и инфраструктурного характера.

В частности, в документ включено создание территории опережающего экономического развития в Новочебоксарске, строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, школ и автомобильных дорог. Кроме того, в проект плана включено рассмотрение перспектив создания особой экономической зоны в одном из районов Чувашии.

По рекомендации Министерства промышленности России план дополнен 64 инвестиционными проектами. В ходе их реализации в республике будет создано 4 тысячи новых рабочих мест. Затраты на данные проекты составят порядка 60 миллиардов рублей.

Документ будет рассмотрен на заседании Правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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