В Чебоксарах заключенный сбежавший колонии пробыл на воле менее суток
Вечером 16 июля в Чебоксарах при следовании с работы в колонии №4 отбывающий там 10-летний срок заключенный сбежал на волю.
Правда, ею как следует 42-летний мужчина насладится так и не смог. Сотрудники колонии нашли и задержали его в ночь на 17 июля в Новочебоксарске. Тем не менее факт побега есть. В связи с этим начата до следственная проверка.
- В действиях ответственных сотрудников колонии могут быть усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «халатность», - сообщают в следственном комитете Чувашии.
Самому же беглецу грозит добавление срока.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»