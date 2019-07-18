В Чебоксарах заключенный сбежавший колонии пробыл на воле менее суток

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-18T17:36:02+03:00

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Вечером 16 июля в Чебоксарах при следовании с работы в колонии №4 отбывающий там 10-летний срок заключенный сбежал на волю.

Правда, ею как следует 42-летний мужчина насладится так и не смог. Сотрудники колонии нашли и задержали его в ночь на 17 июля в Новочебоксарске. Тем не менее факт побега есть. В связи с этим начата до следственная проверка.

- В действиях ответственных сотрудников колонии могут быть усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного уголовной статьей «халатность», - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Самому же беглецу грозит добавление срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU