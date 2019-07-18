2019-07-18T17:35:07+03:00
Общество

Татарстанка, почувствовав, что рожает, села за руль и поехала в Казань

На необычную манеру вождения обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: Лика ИСАЕВАФото: Лика ИСАЕВА
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В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции Татарстана - лейтенант полиции Тимур Хакимов и сержант полиции Линар Галеев, отправятся в Республиканский перинатальный центр. Они будут встречать своего "крестника" - мальчика, который едва не появился на свет на дороге.

Все произошло 14 июля в 23.15 на автодороге "Арск-Казань". Дежурившие на трассе инспекторы УГИБДД МВД республики обратили внимание, что в сторону Казани движется иномарка. Манера вождения водителя вызвала подозрения у офицеров.

Автомобиль остановили и узнали, что за его рулем сидит 29-летняя женщина, которая вот, вот родит. Почувствовав приближение ответственного момента, будущая мать сама на машине отправилась из Арска в Казань до Республиканского перинатального центра.

Сотрудники ГИБДД не стали медлить и сопроводили роженицу до медучреждения. В итоге все хорошо закончилось. Женщина успела к врачам вовремя.

У нее родился мальчик, которого родители планируют назвать Каримом. Вес новорожденного 3 370 грамм, рост - 51 сантиметр.

- Сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Тимур Хакимов и сержант полиции Линар Галеев приняли решение о незамедлительном сопровождении будущей мамы до медицинского учреждения с использованием специальных световых и сирены, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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