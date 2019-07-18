В Казани палец маленькой девочки застрял в металлической детали

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-18T17:48:51+03:00

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17 июля, в среду, в Казани трехлетняя девочка нашла в квартире дома, что на улице П.Алексеева, несколько железок с отверстиями. Малышка вертела его в руках и крохотный пальчик пролез в одну из дырок, да и застрял там. Ребенок испугался, начал плакать. Палец же покраснел и опух. Родители не сумели самостоятельно освободить ребенка из капкана.

Фото: МЧС Татарстана

На место ЧП выехали спасатели ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Они при помощи слесарного инструмента перекусили и сняли металлическую пластину с пальца ребенка. На палец наложен охлаждающий пакет для снятия отёка, ребёнок передан родителям, сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU