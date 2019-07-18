2019-07-18T16:35:34+03:00
Происшествия

В Казани адвоката задержали при получении 1,5 миллионов рублей и отправили в камеру

Элик Абдрашитов, который также является экспертом АНО ЦОП "Бизнес против коррупции", подозревают в мошенничестве
Лика ИСАЕВА
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Мужчину задержали в ресторане.Мужчину задержали в ресторане.Фото: Анастасия Осипова
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Уголовное дело в отношении адвоката, эксперта АНО ЦОП "Бизнес против коррупции" Элика Абдрашитова было возбуждено по статье "Мошенничество".

Как полагает следствие, экс-преподаватель юридического института МВД России и ныне адвокат, а также эксперт АНО ЦОП "Бизнес против коррупции" Элик Абдрашитов решил "заработать" по-крупному.

Когда в 2018 году полицейские возбудили в отношении одного из жителей Казани уголовное дело по факту хищения имущества и долей уставного капитала одного из предприятий, то тот написал жалобу на преследование в АНО ЦОП "Бизнес против коррупции", где работает Абдрашитов,

Последний, сговорившись с неустановленными лицами, как полагает следствие, сообщил руководству предприятия, что может за 1,5 миллиона рублей повлиять на ход расследования. За эту сумму он был готов выдать положительное для предприятия заключение по обращению фигуранта уголовного дела.

Экс-преподавателя и адвоката задержали в ресторане 16 июля при передаче денег. По решению суда на время следствия он отправлен под стражу, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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