В Казани женщина-водитель выехала на "красный" и устроила аварию из трех автомобилей

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-18T09:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Аварию, в которой сама и пострадала, устроила 38-летняя женщина-водитель, управляя "Хёндэ Солярис". Так полагают сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана, опросившие водителей ДТП, которое произошло 17 июля в 13.40 на перекрестке улиц Ибрагимова и Волгоградская.

Как уже успели установить сотрудники Госавтоинспекции, женщина-водитель выехала на "красный" врезалась в автомобиль "Тойота Камри", которым управлял 23-ний водитель. После чего иномарку "Тойота Камри" отбросило на автомобиль "Фольксваген Гольф", которым управлял 31-летний водитель.

Из-за аварии на перекрестке был транспортный коллапсФото: Юлия РЕВИНА

Из-за аварии образовалась автомобильная пробка.

- В результате аварии женщина-водитель получила травму головы и поясницы, водитель автомобиля "Тойота" получил травмы ног, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU