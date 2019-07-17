2019-07-17T17:58:42+03:00
Общество

В юбках и платьях, крутя педали: 20 июля в Казани состоится Велодевичник-2019

Велоледи проедут по центральным улицам города
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Денис ГордийкоФото: Денис Гордийко
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В эту субботу, 20 июля, в столице Татарстана пройдет Велодевичник-2019. Тема события море, солнце, пляж.

Участницы заезда в платьях, нарядных костюмах и с цветами прокатятся на велосипедах по центру Казани - улица Баумана, Кремлевская набережная, Центр семьи «Казан» и финишируют у театра Камала.

Победителей определят в пяти номинациях: «Самый морской образ», «Самый неожиданный образ», «Самая красивая морячка на велосипеде» и «Самый древний велосипед».

К слову, мужчин также приглашают принять в заезде. Они могут выиграть в специальной номинации «Самый брутальный велосипедист».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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