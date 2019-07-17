2019-07-17T17:40:42+03:00
Происшествия

В Казани за «полицейское» похищение, которое пытались выдать за розыгрыш, ответят пять человек

До инцидента у потерпевшего требовали возместить ущерб после закрытия компании по торговле криптовалютой
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В скором времени в Казани на скамье подсудимых по обвинению в похищении человека разом окажутся пять человек – мужчины в возрасте от 29 до 32 лет.

Как следует из материалов уголовного дела, один из них потерпел финансовый крах, когда по совету знакомого вложился в компанию торговавшей криптовалютой. За этот промах мужчина предъявил претензии тому самому советчику и потребовал у него все возместить.

Получив отказ, обвиняемый задумал организовать знакомому похищение под видом полицейского задержания. Заплатил другу за роль правоохранителя, а после согласился на участие еще троих своих приятелей.

Подобрали одежду похожую на форму спецподразделений МВД, вооружились травматическими пистолетами, охотничьим карабином «Сайга» и пневматической винтовкой «Юнкер», а также купили резиновую дубинку, наручники и рации.

17 декабря 2018 года в Казани четверо из этой группы на автомобиле «Соболь» перегородили дорогу машине потерпевшего. Его насильно вытащили, заковали в наручники и затолкали в свой автомобиль.

Похитителей полицейские задержали на Оренбургском тракте. Их жертву освободили.

Никто из задержанных так и не признал своей вины, они выдавали похищение за розыгрыш.

- Организатор похищения находится под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде. Расследование завершено и уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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