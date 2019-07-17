Лилия Маврина на приеме граждан обсудила вопросы льготного лекарственного обеспечения и жилья для многодетных

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-17T17:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник,16 июля, Секретарь Государственного Совета РТ, член фракции «Единая Россия» Лилия Маврина провела прием граждан в президентской приемной на Кремлевской, 12.

За помощью к депутату обратилась жительница Кукмора, сын которой не может получить необходимые лекарства, а также семья из Буинска, которая столкнулась с волокитой при реализации сертификата на жилье.

– Моему сыну 16 лет, он инвалид детства, – рассказала на приеме жительница Кукмора. – Заболевания сложные, их несколько: ДЦП, эпилепсия. К сожалению, вылечить их невозможно. Но лекарства, которые он как инвалид получает, могут хотя бы облегчить страдания. Сын долгое время принимал одно лекарство, но оно дало тяжелый побочный эффект. Врач РКБ назначил новое – более безопасное. Но оказалось, что получить его по льготе невозможно: с начала года это удалось только один раз. Льготный рецепт нам не выписывают. Кукморская районная больница направила заявку в республиканский Минздрав, но по моим данным ее не удовлетворили. За собственные средства покупать такое лекарство мы не можем: месячный курс стоит порядка 4,5 тысяч рублей. Как нам быть?

Лилия Маврина отметила, что в приемные «Единой России» в последнее время поступало много обращений от людей, столкнувшихся с трудностями при получении льготных лекарств.

– Для многих жителей республики это стало серьезной проблемой, так что «Единая Россия» подключила все ресурсы, чтобы как можно быстрее разобраться в причинах задержек и их устранить. Сейчас эту проблему уже удалось свести на нет, – пояснила Маврина. – Тем не менее, единичные случаи еще имеют место. Мы обязательно разберемся в ситуации, чтобы помочь мальчику-инвалиду. Получение лекарств – это законное право человека, который оказался в трудной ситуации. Насколько мне известно, реестр пациентов, имеющих право на получение льготных лекарств, обновляется в районных больницах и поликлиниках раз в полгода, так что с 1 июля ситуация должна была разрешиться. Но в любом случае нужно проверить, почему произошли технические неувязки.

Также в ходе приема к Лилии Мавриной обратились посетители из Буинска, Многодетная семья, которая воспитывает пятерых детей, этой весной получила сертификат на получение жилья. Но люди опасаются, что не смогут его реализовать. Дело в том, что в Буинске по программе социальной ипотеки строится только один дом, и не факт, что он будет построен до даты истечения сертификата.

– Сертификат заканчивает действие в конце года. В администрации района нас уверяют, что в сроки мы укладываемся: дом должен быть введен в строй в декабре. Но если честно, мы же своими глазами видим, что там не все гладко: стройка еще даже не начиналась. Боимся, что в декабре выяснять что-либо будет уже поздно, сертификат сгорит, а мы останемся без жилья.

Лилия Николаевна пообещала разобраться в вопросе и, в случае необходимости, помочь получить от органов местной исполнительной власти документ, который подтвердит отсутствие возможности приобретения квартиры в Буинске. Такая справка дает право выбора жилья в другом районе республики или на приобретение квартиры по программе соципотеки с использованием средств жилищного сертификата.

За пять лет в Татарстанскую «Единую Россию» поступило более 125 тысяч обращений граждан. Это стало возможно благодаря широкой сети приемных, которые открыты в каждом муниципальном районе республики и во всех районах Казани. Депутаты не только оказывают посетителям поддержку, но и ведут анализ обращений, вычленяя проблемы, которые носят системный характер. Для их решения «Единая Россия» разрабатывает новые законодательные механизмы и республиканские программы

ИСТОЧНИК KP.RU