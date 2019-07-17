В День памяти Виктора Цоя в Казани на большом экране покажут культовый фильм «Игла»

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-17T18:46:09+03:00

Именно этот фильм укрепил Виктора Цоя в статусе голоса поколения

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Ежегодно 15 августа отмечается День памяти Виктора Цоя. В этом году у жителей Казани появится возможность просмотреть культовый фильм «Игла» на большом экране. Показ состоится в кинотеатре «Каро».

В свое время «Игла» собрала около 30 миллионов зрителей в кинотеатрах и стала лидером советского проката. Именно этот фильм укрепил Виктора Цоя в статусе голоса поколения.

По сюжету картины главный герой возвращается в Алма-Ату, но не хочет, чтобы родители знали о его приезде. В поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Однако Дина изменилась и стала наркоманкой. Герой решает увезти любимую из города и та начинает выздоравливать.

Но после возвращения все начинается сначала. И тогда главный герой решает расправиться с поставщиками наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU