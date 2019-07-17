В День памяти Виктора Цоя в Казани на большом экране покажут культовый фильм «Игла»
Ежегодно 15 августа отмечается День памяти Виктора Цоя. В этом году у жителей Казани появится возможность просмотреть культовый фильм «Игла» на большом экране. Показ состоится в кинотеатре «Каро».
В свое время «Игла» собрала около 30 миллионов зрителей в кинотеатрах и стала лидером советского проката. Именно этот фильм укрепил Виктора Цоя в статусе голоса поколения.
По сюжету картины главный герой возвращается в Алма-Ату, но не хочет, чтобы родители знали о его приезде. В поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Однако Дина изменилась и стала наркоманкой. Герой решает увезти любимую из города и та начинает выздоравливать.
Но после возвращения все начинается сначала. И тогда главный герой решает расправиться с поставщиками наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU