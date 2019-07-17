В преддверии Международного дня бокса-2019 казанские спортсмены помогут установить рекорд Гиннесса
В честь Международного дня бокса-2019 Казань присоединится к самой масштабной в мировой истории этого вида спорат открытой тренировке.
Так, 22 июля, например, на Красной площади в Москве занятие пройдет с участием более 5 000 человек.
За два дня до этого, 20 июля, к проекту присоединится и Казань. Акция пройдет на Площади Тысячелетия. Ожидается участие 2 000 спортсменов, занимающихся боксом, а также любителей спорта не только из Казани, но также других городов и районов Татарстана. По численности задействованных в тренировке людей Казань уступит только Москве.
Также в проекте примут участие 85 регионов России и 175 стран мира. Зрителями праздника станут 150 миллионов человек по всему миру. Ожидается, что эту тренировку внесут в книгу рекордов Гиннесса как самую массовую и масштабную.
ИСТОЧНИК KP.RU