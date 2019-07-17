2019-07-17T16:59:53+03:00
Спорт

В преддверии Международного дня бокса-2019 казанские спортсмены помогут установить рекорд Гиннесса

В России пройдет самая масштабная в мировой истории этого вида спорта открытая тренировка
Наиля ГАЛИМОВА
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Ожидается участие 2 000 спортсменов из Казани и Татарстана.Ожидается участие 2 000 спортсменов из Казани и Татарстана.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В честь Международного дня бокса-2019 Казань присоединится к самой масштабной в мировой истории этого вида спорат открытой тренировке.

Так, 22 июля, например, на Красной площади в Москве занятие пройдет с участием более 5 000 человек.

За два дня до этого, 20 июля, к проекту присоединится и Казань. Акция пройдет на Площади Тысячелетия. Ожидается участие 2 000 спортсменов, занимающихся боксом, а также любителей спорта не только из Казани, но также других городов и районов Татарстана. По численности задействованных в тренировке людей Казань уступит только Москве.

Также в проекте примут участие 85 регионов России и 175 стран мира. Зрителями праздника станут 150 миллионов человек по всему миру. Ожидается, что эту тренировку внесут в книгу рекордов Гиннесса как самую массовую и масштабную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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