2019-07-17T16:09:14+03:00
Общество

В 2019 году в Казани проведут капремонт в 234 домах на 1,8 миллиарда рублей

Сейчас данные работы проведены в 58% жилых объектах, 32% учреждений образования и 72% подростковых клубах
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего в 2019 году планируется провести капительный ремонт в 234 многоквартирных домахВсего в 2019 году планируется провести капительный ремонт в 234 многоквартирных домахФото: Олег УКЛАДОВ
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На данный момент в Казани капитальный ремонт сделан в 58% запланированных на 2019 год жилых объектах. Кроме того, ремонт сделан в 32% учреждениях образования и 72% подростковых клубах. Об этом сообщил руководитель исполкома города Денис Калинкин во время осмотра объектов.

Известно, что всего в 2019 году планируется провести капительный ремонт в 234 многоквартирных домах. На эти цели будет потрачено порядка 1,8 миллиарда рублей. Также в городе отремонтируют 16 детских садов и 1 лицей-интернат за 651,6 миллиона рублей и 14 подростковых клубов за 43 миллиона.

Напомним, что в Татарстане в 2019 году отремонтируют 942 многоквартирных дома общей площадью 5,6 миллионов квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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