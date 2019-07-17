С 4 по 7 сентября в Казани пройдет Международный молодежный кинофестиваль-2019

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-17T19:52:43+03:00

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С 4 по 7 сентября Казань примет Международный молодежный кинофестиваль-2019. Проводится он для поддержки начинающих авторов и молодых кинематографистов.

Определять победителей будет экспертное международное жюри в пяти номинациях: «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Анимационный короткометражный фильм», «Фильм для детей», «Видеоролик» – творчество в форме рекламы, анимационных фильмов, видеоклипов, социальных роликов.

В шорт-листе фестиваля фильмы, например, из России, Турции, Китая, Дании, Ирана, Белоруссии, Украины, Колумбии, сообщили в пресс-службе министерства культуры Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU