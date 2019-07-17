В Чувашии мужчина разбил машину, бросил в ней раненного товарища и убежал
Накануне на автодороге «Сура» Красночетайского района Чувашии произошла авария с участием автомобиля «Лада». По неустановленным пока причинам легковушка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель бросил в салоне своего раненного товарища и поспешил скрыться.
Фото: УГИБДД по Чувашии
Когда на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД нетрезвый пассажир «Лады» рассказал им, что хозяин автомобиля тоже был пьян, когда садился за руль.
- В мае мы привлекали его (водителя – Ред.) к ответственности за отказ от прохождеия медосвидетельствования, - сообщает ГИБДД Чувашии.
Фото: УГИБДД по Чувашии
Отметим, что брошенная хозяином легковушка восстановлению не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»