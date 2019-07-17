2019-07-17T16:37:43+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина разбил машину, бросил в ней раненного товарища и убежал

Со слов пострадавшего пассажира, оба они были пьяны [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД по ЧувашииФото: УГИБДД по Чувашии
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Накануне на автодороге «Сура» Красночетайского района Чувашии произошла авария с участием автомобиля «Лада». По неустановленным пока причинам легковушка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель бросил в салоне своего раненного товарища и поспешил скрыться.

Фото: УГИБДД по Чувашии

Фото: УГИБДД по Чувашии

Когда на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД нетрезвый пассажир «Лады» рассказал им, что хозяин автомобиля тоже был пьян, когда садился за руль.

- В мае мы привлекали его (водителя – Ред.) к ответственности за отказ от прохождеия медосвидетельствования, - сообщает ГИБДД Чувашии.

Фото: УГИБДД по Чувашии

Фото: УГИБДД по Чувашии

Отметим, что брошенная хозяином легковушка восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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