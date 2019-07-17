2019-07-17T14:29:15+03:00
Экономика

В Татарстане на нацпроекты в первом половине 2019 года направили 8,4 миллиарда рублей

Из них уже освоено порядка 7,5 миллиардов
Алина ГАБДУЛИНА
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Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации нацпроектов в Татарстане в 2019 году должен составить 23,7 миллиардов рублей.Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации нацпроектов в Татарстане в 2019 году должен составить 23,7 миллиардов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что в Татарстане в первом полугодии 2019 года на реализацию национальных проектов было направлено 8,4 миллиарда рублей. Из них на данный момент освоено порядка 7,5 миллиардов. Такие цифры в среду, 17 июля, назвал президент республики Рустам Минниханов на профильном совещании с финансовыми, налоговыми и казначейскими органами региона.

В частности, глава Татарстана отметил, что за это время от годового плана местный Минселхоз освоил 4,2%, Минстрой – 5,3%, Минздрав – 15,2%, Минтранс – 25%. Оставшимся отраслевым министерствам и Минфину Татарстана, по мнению Минниханова, следует держать на особом контроле работу по освоению целевых денег и не допускать их неэффективного использования.

Отметим, что общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации нацпроектов в Татарстане в 2019 году должен составить 23,7 миллиардов рублей. 16,8 миллиарда из них выделены из федерального бюджета, а 6,9 миллиардов – из бюджета республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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