2019-07-17T13:52:07+03:00
Происшествия

В Марий Эл пожарные спасли из горящего дома двух человек

Кроме того, они смогли отогнать от полыхающего строения припаркованный рядом автомобиль
Алина ГАБДУЛИНА
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Площадь пожара составила около 120 квадратных метровПлощадь пожара составила около 120 квадратных метров
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Утром во вторник, 16 июля, в Козьмодемьянске на улице Чернышевского загорелся двухэтажный деревянный дом. На место оперативно приехали пожарные, которые определили, что очаг возгорания находится на лестничной клетке.

Жильцы первого этажа смогли самостоятельно выйти на улицу, что не удалось сделать людям со второго этажа. Там мужчина и женщина оказались отрезаны от путей спасения. Тогда пожарные установили к окнам трехколенные лестницы и помогли людям спуститься на землю.

Кроме того, спасатели отогнали от горящего дома и припаркованный рядом автомобиль.

- В борьбе с огнем было задействовано более 20 человек личного состава. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Горела лестничная клетка, крыша дома, а также одна из квартир, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Отмечается, что ожог руки получила женщина, которая эвакуировалась самостоятельно. Больше никто не пострадал.

Причины ЧП еще предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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