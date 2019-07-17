В Чебоксарах при пожаре в общежитии пострадала женщина
Именно в ее комнате и произошло возгорания
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Во вторник, 16 июля, в Чебоксарах загорелось здание общежития на улице космонавта Николаева. Пожар начался в одной из комнат в 18.13, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии. На место были оперативно вызваны пожарные.
До их приезда соседи помогли выйти из охваченной огнем комнаты ее 56-летней хозяйке. После она была госпитализирована. Больше никто не пострадал.
Теперь специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной пожара.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»