В Чебоксарах при пожаре в общежитии пострадала женщина

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-17T12:18:31+03:00

Именно в ее комнате и произошло возгорания

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Во вторник, 16 июля, в Чебоксарах загорелось здание общежития на улице космонавта Николаева. Пожар начался в одной из комнат в 18.13, сообщает пресс-служба МЧС Чувашии. На место были оперативно вызваны пожарные.

До их приезда соседи помогли выйти из охваченной огнем комнаты ее 56-летней хозяйке. После она была госпитализирована. Больше никто не пострадал.

Теперь специалистам предстоит выяснить, что именно стало причиной пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU