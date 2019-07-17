В Казани водитель скрылся после наезда на годовалого ребенка
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля в 17.20 на территории садового товарищества КАПО №10 имени Горбунова в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Там неизвестный пока водитель сбил годовалого ребенка и скрылся с места аварии .
- В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в больницу, - сообщили в ГИБДД Казани. - Мы просим всех очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет или административным арестом на срок до 15 суток.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»