20 и 21 июля в Набережных Челнах из-за велосипедистов перекроют улицы
В связи с проведением открытого чемпионата и первенства Татарстана по велоспорту в Набережных Челнах для автомобилистов перекроют улицы.
В частности, 20 июля с 11.00 до 14.00 будет запрещен проезд машин по проспекту Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы.
А 21 июля с 11.00 до 15.00 – по улице Металлургическая на участке от пересечения с улицей Техническая до улицы Моторная, а также по последней на участке от пересечения с улицей Металлургическая до улицы Промышленная.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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