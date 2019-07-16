С начала 2019 года в Марий Эл цены на ряд овощей выросли более чем на 60%

СЕГОДНЯ 19:38 2019-07-16T19:38:51+03:00

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Стало известно, что с начала 2019 года в Марий Эл выросли цены на некоторые овощи. Так, на 65% подорожал картофель, на 76,9% - репчатый лук, а на 79,5% - морковь. Такие цифры приводит Маристат.

Кроме того, рост цен на яблоки в республике составил 16%, на мороженую рыбу - 16,1%, на пшено – около 30,1%, на вермишель – 15,1%.

Вместе с тем дешевле стало покупать свежие огурцы (- 53,4%), куриные яйца (-33%), помидоры (- 30,4%), а также сахар-песок (-14,6%).

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ИСТОЧНИК KP.RU