В Татарстане трехлетний ребенок погиб, выпав из окна

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-16T17:38:34+03:00

Его мать в это время находилась вместе с ним в квартире

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Трагедия произошла в Заинске утром 14 июля, в воскресенье. В квартире многоэтажного дома находились мать и двое ее детей.

Женщина занималась домашними делами и время от времени выходила из комнаты. Когда она сделала это в очередной раз, то трехлетний мальчик вскарабкался на журнальный столик, с него - на подоконник, и в итоге выпал из распахнутого окна.

Ребенок упал на асфальт и получил травмы головы. Мальчика доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался на следующий день.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU