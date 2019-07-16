В Татарстане трехлетний ребенок погиб, выпав из окна
Трагедия произошла в Заинске утром 14 июля, в воскресенье. В квартире многоэтажного дома находились мать и двое ее детей.
Женщина занималась домашними делами и время от времени выходила из комнаты. Когда она сделала это в очередной раз, то трехлетний мальчик вскарабкался на журнальный столик, с него - на подоконник, и в итоге выпал из распахнутого окна.
Ребенок упал на асфальт и получил травмы головы. Мальчика доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался на следующий день.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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