2019-07-16T17:38:34+03:00
Происшествия

В Татарстане трехлетний ребенок погиб, выпав из окна

Его мать в это время находилась вместе с ним в квартире
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Мальчик выпал из окнаМальчик выпал из окнаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Заинске утром 14 июля, в воскресенье. В квартире многоэтажного дома находились мать и двое ее детей.

Женщина занималась домашними делами и время от времени выходила из комнаты. Когда она сделала это в очередной раз, то трехлетний мальчик вскарабкался на журнальный столик, с него - на подоконник, и в итоге выпал из распахнутого окна.

Ребенок упал на асфальт и получил травмы головы. Мальчика доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался на следующий день.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2019 года в Марий Эл цены на ряд овощей выросли более чем на 60%
«Мы рассчитываем на уверенное большинство»: Татарстанская «Единая Россия» рассказала, как намерена побеждать на выборах нового Госсовета
В Санкт-Петербурге чебоксарец на машине -"конструкторе" врезался в трактор и погиб
Доминик Джокер, Лейна и Бабек Мамедрзаев станут хедлайнерами татарстанского фестиваля яиц «Скорлупино-2019»
20 и 21 июля в Набережных Челнах из-за велосипедистов перекроют улицы
В Чебоксарах из-за смертельного падения рабочего с крыши пятиэтажки возбудили уголовное дело
Среднемесячная зарплата в Марий Эл превысила 30 тысяч рублей
94 выпускника из Казани в этом году сдали ЕГЭ-2019 на 100 баллов
На встрече «Рубина» с болельщиками выступит рэпер Guf
В Татарстане во время покрасочных работ с высоты упал и погиб рабочий
17 июля жителей четырех районов Казани на день оставят без света
Татарстанец погиб в ДТП с автобусом в Башкирии в свой день рожденья
В Казани заболеваемость ОРВИ достигла уровня эпидпорога
"Дурдом по таким плачет": казанец запрыгнул на крышу движущегося автобуса прямо с балкона дома
Фильм "Команда мечты" с сыном мэра Казани Ильсура Метшина выйдет в прокат 29 августа
Дополнительный этаж, Wi-Fi, блок для инвалидов и грузовой лифт: общежитие №3 Чувашского госуниверситета реконструируют
В Казани отечественная легковушка сбила насмерть пенсионерку
В первом матче сезона «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом»
В Чувашии иномарка сбила мотоблок, его водитель погиб
Вышел на волю и снова за свое: татарстанца задержали за подделку евровалюты
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
В Казани мужчина вышел из автомобиля, чтобы выставить знак аварийной остановки, и был сбит иномаркой
Самолет, вернувшийся из-за задымления в Казань, снова вылетел в Санкт-Петербург лишь ночью
С 1 августа 2019 жители Казани будут напрямую получать посылки из Китая
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
В Чебоксарах на Гагаринского мосту образовавшийся провал заделают 16 июля
Из-за WorldSkills Kazan 2019 около аэропорта столицы Татарстана ограничат движение грузовиков
В Татарстане нашли 81-летнего заблудившегося пенсионера