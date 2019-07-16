В Чебоксарах из-за смертельного падения рабочего с крыши пятиэтажки возбудили уголовное дело
Несчастный случай произошел вечером 11 июля в Чебоксарах на улице Карла Маркса. Крышу пятиэтажного дома ремонтировали рабочие, и один из них, 18-летний молодой человек, подскользнулся и сорвался вниз. Упав на землю, он от полученных травм скончался через несколько минут.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили следственном комитете Чувашии.
Как уже успели установить следователи, работы на высоте проводились без контроля ответственного лица, которое должно было следить за соблюдением техники безопасности, и правил охраны труда. С погибшим никто не проводил инструктажи и не обеспечил его страховочным инвентарем - поясом и тросом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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