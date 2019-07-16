2019-07-16T14:55:54+03:00
Экономика

Дополнительный этаж, Wi-Fi, блок для инвалидов и грузовой лифт: общежитие №3 Чувашского госуниверситета реконструируют

На прилагающей к зданию территории разобьют газон и цветники, а также посадят кустарник
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Чувашского государственного университета имени УльяноваФото: пресс-служба Чувашского государственного университета имени Ульянова
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В Чебоксарах отремонтируют общежитие №3 Чувашского государственного университета имени Ульянова. Соответствующую проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию рассмотрел Казанский филиал Главгосэкспертизы России.

Известно, что в здании будет надстроен шестой этаж. На первом будут расположены актовый зал, четырехместный жилой блок для проживания инвалидов, помещения для внеаудиторных занятий с Wi-Fi и комната отдыха.

Также в здании появится грузовой лифт грузоподъемностью 1000 кг. Размеры его кабины позволят, при необходимости, осуществлять транспортировку человека на санитарных носилках.

Не останется без внимания и прилегающая территория. Там разобьют газон и цветники, а также посадят кустарник. В ходе реконструкции будут восстановлены автомобильные проезды, устроена парковка и тротуары.

Деньги на реконструкцию будут выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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