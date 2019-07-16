Дополнительный этаж, Wi-Fi, блок для инвалидов и грузовой лифт: общежитие №3 Чувашского госуниверситета реконструируют
В Чебоксарах отремонтируют общежитие №3 Чувашского государственного университета имени Ульянова. Соответствующую проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию рассмотрел Казанский филиал Главгосэкспертизы России.
Известно, что в здании будет надстроен шестой этаж. На первом будут расположены актовый зал, четырехместный жилой блок для проживания инвалидов, помещения для внеаудиторных занятий с Wi-Fi и комната отдыха.
Также в здании появится грузовой лифт грузоподъемностью 1000 кг. Размеры его кабины позволят, при необходимости, осуществлять транспортировку человека на санитарных носилках.
Не останется без внимания и прилегающая территория. Там разобьют газон и цветники, а также посадят кустарник. В ходе реконструкции будут восстановлены автомобильные проезды, устроена парковка и тротуары.
Деньги на реконструкцию будут выделены из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU