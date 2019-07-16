2019-07-16T13:35:15+03:00
Происшествия

Вышел на волю и снова за свое: татарстанца задержали за подделку евровалюты

Вместе с ним попались и его подельники, обнаружены и изъяты заготовки для более 17 тысяч фальшивых евро
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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Полицейские Татарстана установили, что 44-летний житель Зеленодольска только выйдя из колонии, где сидел за изготовление и сбыт фальшивых денег, взялся за старое.

В этот раз он решил подделывать банкноты номиналом в 200 евро. На помощь он позвал своего 33-летнего приятеля, с которым познакомился во время отсидки, а также еще троих ранее судимых жителей Набережных Челнов.

Они купили оборудование, расходные материалы и химические компоненты, арендовали помещение в Зеленодольске и уже к маю 2019 года запустили фальшивки в печать.

Сбывать их злоумышленники хотели через другого своего знакомого из Набережных Челнов, за пределами России всего за 50% от установленного ЦБ курса. Но всех их повязали полицейские.

- Все участники были задержаны, - сообщили в МВД Татарстана. - Организатора и двух участников группы на время следствия отправили под стражу. Два других подозреваемых пошли на контакт со следствием и дали признательные показания. Они находятся под домашним арестом.

Во время обысков было изъято готовая поддельная купюра достоинством 200 евро и 86 заготовок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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