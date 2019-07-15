Татарстанца задержали за жестокое убийство возлюбленной из ревности

СЕГОДНЯ 19:37 2019-07-15T19:37:59+03:00

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заключении под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Нижнекамске по факту обнаружения тела 29-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями в область шеи. Страшную находку сделали на проспекте Мира около точки по продаже разливных напитков «Янтарная кружка». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Подозреваемого нашли и задержали довольно быстро. 26-летний сожитель убитый во всем сознался. По предварительным данным, он вместе со своей избранницей пьяными возвращались в ночь на 14 июля из гостей. На улице между ними возникла ссора на почве ревности. В итоге мужчина нанес множество ударов разбитой бутылкой по шее женщины и скрылся с места преступления.

- В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU