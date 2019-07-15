Татарстанца задержали за жестокое убийство возлюбленной из ревности
В Нижнекамске по факту обнаружения тела 29-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями в область шеи. Страшную находку сделали на проспекте Мира около точки по продаже разливных напитков «Янтарная кружка». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Подозреваемого нашли и задержали довольно быстро. 26-летний сожитель убитый во всем сознался. По предварительным данным, он вместе со своей избранницей пьяными возвращались в ночь на 14 июля из гостей. На улице между ними возникла ссора на почве ревности. В итоге мужчина нанес множество ударов разбитой бутылкой по шее женщины и скрылся с места преступления.
- В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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