2019-07-15T19:37:59+03:00
Происшествия

Татарстанца задержали за жестокое убийство возлюбленной из ревности

Пара возвращалась ночью домой и поссорилась
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заключении под стражу.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его заключении под стражу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Нижнекамске по факту обнаружения тела 29-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями в область шеи. Страшную находку сделали на проспекте Мира около точки по продаже разливных напитков «Янтарная кружка». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Подозреваемого нашли и задержали довольно быстро. 26-летний сожитель убитый во всем сознался. По предварительным данным, он вместе со своей избранницей пьяными возвращались в ночь на 14 июля из гостей. На улице между ними возникла ссора на почве ревности. В итоге мужчина нанес множество ударов разбитой бутылкой по шее женщины и скрылся с места преступления.

- В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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