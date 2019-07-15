СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-15T19:21:28+03:00

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В интернете появилось видео кражи в одном из казанских супермаркетов. На нем видно, как женщина с трудом поднимает с прилавка огромную головку сыра и пытается засунуть ее к себе в сумку.

Нет, конечно, много легенд ходит о том, что может поместится в этот женский аксессуар, но в этот раз реальность оказалась сурова. Прямо под камерами видеонаблюдения покупательница тщетно попыталась полностью скрыть головку сыра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720328" frameborder="0"></iframe> В Казани женщина попыталась украсть огромную головку сыра, но та никак не хотела влезать в дамскую сумку.соцсети

Эта запись вызвала улыбку интернет-пользователей, которые задались вопросом: «На что вообще рассчитывала гражданка?».

Некоторые комментаторы, правда, задались другим вопросом: «Все ли со здоровьем героини видео в порядке?»

- А если серьезно, то мне кажется, у нее болезнь. И ничего не поделать, - предполагает интернет-пользователь Наталия Алисултанова.

- Видно, что у человека с головой не в порядке, - вторит ей Лина Маливина.

По информации автора поста, на выходе посетительница магазина все-таки была задержана охраной. Сыра в дамской сумке все же не утаить.

ИСТОЧНИК KP.RU