В Казани женщина попыталась украсть огромную головку сыра, но та никак не хотела влезать в дамскую сумку
В интернете появилось видео кражи в одном из казанских супермаркетов. На нем видно, как женщина с трудом поднимает с прилавка огромную головку сыра и пытается засунуть ее к себе в сумку.
Нет, конечно, много легенд ходит о том, что может поместится в этот женский аксессуар, но в этот раз реальность оказалась сурова. Прямо под камерами видеонаблюдения покупательница тщетно попыталась полностью скрыть головку сыра.
В Казани женщина попыталась украсть огромную головку сыра, но та никак не хотела влезать в дамскую сумку.соцсети
Эта запись вызвала улыбку интернет-пользователей, которые задались вопросом: «На что вообще рассчитывала гражданка?».
Некоторые комментаторы, правда, задались другим вопросом: «Все ли со здоровьем героини видео в порядке?»
- А если серьезно, то мне кажется, у нее болезнь. И ничего не поделать, - предполагает интернет-пользователь Наталия Алисултанова.
- Видно, что у человека с головой не в порядке, - вторит ей Лина Маливина.
По информации автора поста, на выходе посетительница магазина все-таки была задержана охраной. Сыра в дамской сумке все же не утаить.
ИСТОЧНИК KP.RU