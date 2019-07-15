2019-07-15T16:42:20+03:00
Общество

Открылся Летний кампус Президентской академии

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани проходит VIII Международный летний кампус РАНХиГС. Его участниками стали более 200 студентов из разных регионов России и множества стран мира. Своим опытом со студентами на протяжении двух недель регулярно делятся эксперты со всего мира. Форум завершится 24 июля.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

12 июля на территории горнолыжного курорта «Свияжские холмы» состоялось официальное открытие Летнего кампуса РАНХиГС, в которой приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лилия Фазлеева, проректор РАНХиГС Иван Федотов и председатель наблюдательного совета группы компаний АКИГ Виктор Толмачев.

За выходные своими знаниями с участниками Летнего кампуса уже поделились министр экономического развития России Максим Орешкин, профессор РАНХиГС и основатель Preparing Global Leaders Foundation Сэм Потоликкио. С темой «Как международные бренды не отстают от цифровых преобразований: пример Mastercard» выступила вице-президент по коммуникациям Mastercard Анна Козловская, а о Нижнем Новгороде и его области студентам подробно рассказал заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Носов. Профессор РАНХиГС и Университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra) Жосеп Бертран рассказал о трендах будущего в бизнесе и о том, как избегать социальных конфликтов.

Впереди участников кампуса ждут выступления президента Татарстана Рустама Минниханова, ректора РАНХиГС Владимира Мау, менеджера по цифровым коммуникациям и взаимодействию Coca-Cola Россия Наталии Богданович, генерального директора Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло, члена попечительского совета Friends of Europe Поля Реве, исполнительного директора Z8 park Константина Нечаева и других экспертов.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

СПРАВКА

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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