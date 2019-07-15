2019-07-15T15:52:41+03:00
Общество

«Две-три недели можно подождать»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков объяснил срывы сроков ремонта дорог

По всем объектам они должны быть завершены до 1 августа
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас ремонтные работы ведутся на 9 участках.Сейчас ремонтные работы ведутся на 9 участках.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ремонт дорог в Чебоксарах должен был закончиться до 15 июля. Однако из-за частых дождей работы затянулись. Об этом в понедельник на еженедельной планерке в администрации города сообщил директор местного управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов.

– Для нас самое главное – это качество. Две-три недели можно подождать, чтобы потом спокойно годами ездить по тем дорогам, которые будут отремонтированы, - в свою очередь объяснил срыв сроков сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков.

Так, например, сейчас на местном проезде на проспекте Тракторостроителей (четная сторона) ведется асфальтирование тротуаров. На нечетной стороне - асфальтируются съезды. Непосредственно на проспекте Тракторостроителей же продолжается монтаж бортовых камней.

На местном проезде вдоль Эгерского бульвара продолжается монтаж бортовых камней. На улице 50 лет Октября - монтаж поребриков на тротуарах. На проспекте Горького - поднятие люков и дождеприемных решеток, устройство тротуаров. На улице Эльменя, Ильенко - устройство тротуаров. На улице Пирогова - монтаж бортовых камней.

На всех этих объектах ремонт должны завершить до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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