2019-07-15T15:10:25+03:00
Общество

Экс-глава Альметьевского района возглавил рейтинг медиа-эффективных руководителей Татарстана

На втором месте оказался мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Минсвязи ТатарстанаФото: Минсвязи Татарстана
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Стали известны результаты исследования медиа-эффективности руководителей министерств, ведомств, глав городов и районов Татарстана за второй квартал текущего года. Так, первое место занял уже экс-глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, который сейчас занимает пост министра информатизации и связи республики.

На втором месте оказался мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, а на третьем – мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Четвертую строчку занял министр по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Татарстана Рафис Хабибулин. Мэр Казани Ильсур Метшин замыкает пятерку.

Также в топ медиа-неэффективных руководителей республики попали: руководитель управления федеральной службы судебных приставов Татарстана Игорь Безуевский, глава Тукаевского района Фаил Камаев, глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов, председатель комитета региона по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и местный министр экологии Александр Шадриков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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