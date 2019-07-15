В Чебоксарах прошло первое награждение медалями «В память о 550-летии города»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-15T11:15:10+03:00

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В Чебоксарах прошло первое вручение юбилейных медалей «В память о 550-летии города». Во время заседания оргкомитета по празднованию Дня столицы Чувашии ими были отмечены девять человек.

Так, медали получили: почетный гражданин города Крета Валицкая, которая более 40 лет работала на руководящих должностях в органах власти, заслуженный работник промышленности Чувашии Иван Долгушин, гендеректор «Акконда» Валерий Иванов и Анатолий Леонтьев, под чьим руководством строились микрорайоны «Волжский-3» и «Новый город», авторы учебного пособия «Мой город» Антонина Данилова и Татьяна Иванова, декан историко-географического факультета Чувашского государственного университета Олег Широков, автор талисмана празднования 550-летия Чебоксар Владислав Кондратьев и руководитель народного фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова.

ИСТОЧНИК KP.RU