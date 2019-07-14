В Чувашии начались поиски двух пропавших сестер-подростков
Девочки ушли из дома 12 июля, но до сих пор не вернулись
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Чувашии начались активные поиски 13-летней Яны Николаевой и 12-летней Анастасии Николаевой. В пятницу, 12 июля, девочки вышли из дома в городе Канаш, но обратно не вернулись до сих пор
Обе девочки ростом около 160 сантиметров имеют среднее телосложение. На момент пропажи на Яне была надета бело-синяя кофта и синие джинсы, а на Анастасии - белая кофта и синие джинсы.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении сестер, просят сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU