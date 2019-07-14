В Чувашии начались поиски двух пропавших сестер-подростков

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-14T13:03:18+03:00

Девочки ушли из дома 12 июля, но до сих пор не вернулись

Изменить размер текста: A A

В Чувашии начались активные поиски 13-летней Яны Николаевой и 12-летней Анастасии Николаевой. В пятницу, 12 июля, девочки вышли из дома в городе Канаш, но обратно не вернулись до сих пор

Обе девочки ростом около 160 сантиметров имеют среднее телосложение. На момент пропажи на Яне была надета бело-синяя кофта и синие джинсы, а на Анастасии - белая кофта и синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении сестер, просят сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU