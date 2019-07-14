«Не грози казанским дорожникам»: в Казани вокруг припаркованного автомобиля сняли асфальт
Забавная фотография, сделанная местным фотографом, разлетелась по Сети
Фото: facebook.com/maxim.tolchinskiy
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В пятницу, 12 июня, в Казани на улице Чистопольская дорожные рабочие сняли асфальт вокруг иномарки KIA Rio. Фотографию автомобиля, оказавшегося в ловушке, на своей соцстранице опубликовал местный фотограф Максим Толчинский.
- Не грози казанским дорожникам, попивая сок в своей кредитной РИО, - подписал снимок Максим.
Известно, что по планам на этой улице проводился ремонт дороги. Не исключено, что рабочие попросту не смогли связаться с хозяином иномарки, чтобы попросить его убрать ее.
Фотография очень быстро разлетелась по Сети.
ИСТОЧНИК KP.RU