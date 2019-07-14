«Не грози казанским дорожникам»: в Казани вокруг припаркованного автомобиля сняли асфальт

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-14T11:06:03+03:00

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В пятницу, 12 июня, в Казани на улице Чистопольская дорожные рабочие сняли асфальт вокруг иномарки KIA Rio. Фотографию автомобиля, оказавшегося в ловушке, на своей соцстранице опубликовал местный фотограф Максим Толчинский.

- Не грози казанским дорожникам, попивая сок в своей кредитной РИО, - подписал снимок Максим.

Известно, что по планам на этой улице проводился ремонт дороги. Не исключено, что рабочие попросту не смогли связаться с хозяином иномарки, чтобы попросить его убрать ее.

Фотография очень быстро разлетелась по Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU