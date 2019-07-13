«Росатом» стал владельцем 50% доли завода капитана «Ак Барса» Зарипова

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-13T13:23:35+03:00

Теперь «Заряд» будет производить не только клюшки

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Компания Umatex, которая принадлежит госкорпорации «Росатом», приобрела половину доли в заводе нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова «Заряд».

Соглашение было подписано между пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым, генеральным директором завода Иваном Савиным и генеральным директором Umatex Александром Тюниным.

По словам Тюнина, стороны объединят усилия для «расширения продуктов линейки». Если ранее предприятие Зарипова занималось созданием клюшек, то теперь планируется делать на базе «Заряда» коньки, лыжи, удочки и другие товары.

«Заряд» основан капитаном казанского клуба в 2016 году. Это первый завод в России по производству полного ассортимента высококачественных хоккейных клюшек для всех возрастов и уровней игры.

ИСТОЧНИК KP.RU