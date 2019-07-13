В Марий Эл назначили нового руководителя Росгвардии
Им стал полковник полиции Геннадий Файзулин
Фото: из материалов пресс-службы.
Изменить размер текста:
В Марий Эл назначили нового начальника Управления Росгвардии по республике. Эту должность занял полковник полиции Геннадий Файзулин.
Он родился 27 июня 1973 года. В органах внутренних дел служит с августа 1997 года, начав карьеру милиционером отдела вневедомственной охраны при УВД Йошкар-Олы. Затем более 20 лет проходил службу во вневедомственной охране на различных, в том числе руководящих должностях.
В должности замначальника Росгвардии Марий Эл работал с октября 2016 года.
Награжден медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл», медалями «За отличие в службе I, II, III степени».
ИСТОЧНИК KP.RU