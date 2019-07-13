В Марий Эл назначили нового руководителя Росгвардии

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-13T12:32:20+03:00

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В Марий Эл назначили нового начальника Управления Росгвардии по республике. Эту должность занял полковник полиции Геннадий Файзулин.

Он родился 27 июня 1973 года. В органах внутренних дел служит с августа 1997 года, начав карьеру милиционером отдела вневедомственной охраны при УВД Йошкар-Олы. Затем более 20 лет проходил службу во вневедомственной охране на различных, в том числе руководящих должностях.

В должности замначальника Росгвардии Марий Эл работал с октября 2016 года.

Награжден медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл», медалями «За отличие в службе I, II, III степени».

ИСТОЧНИК KP.RU